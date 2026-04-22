Школьники из Хабаровска вновь в числе лучших на Всероссийской олимпиаде

Завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. В числе участников, показавших лучшие результаты, трое хабаровчан — ученики лицея информационных технологий и школы № 47, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В финал ВсОШ по географии вышли 276 учеников образовательных организаций из 78 регионов России. Дипломантами стали 135 человек, 24 из них победителями, 111 — призерами.
В числе призеров десятиклассники лицея инновационных технологий Хабаровска Владислав Виноградов и Ярослав Литовка, а также одиннадцатиклассник школы № 47 Игорь Костенко.
Всероссийская олимпиада школьников проходит в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В копилке сборной Хабаровского края уже 19 наград.