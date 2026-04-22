В Госдуме объяснили, что делать туристам при форс-мажоре за границей

Председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что отдыхающие должны обратиться в посольства России в странах пребывания.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Туристы в случае возникновения форс-мажорной ситуации за границей должны обратиться в посольства РФ в странах пребывания. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Если турист находится в самостоятельном формате, то здесь прежде всего, если попал в какую-то ситуацию, нужно поставить в известность наше посольство. И дальше уже через каналы МИД мы будем здесь все вместе понимать, что происходит, и предпринимать те или иные действия», — ответил Тарбаев на вопрос, что делать туристу при форс-мажорной ситуации.

Депутат также отметил, что если турист находится в стране в рамках организованной поездки, то ему следует поставить в известность туроператора и следовать его рекомендациям и инструкциям.

По словам Тарбаева, сейчас также прорабатывается система финансовых гарантий для возвращения российских туристов из-за рубежа в форс-мажорных ситуациях.