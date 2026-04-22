Спасатели возобновили эвакуацию тел погибших туристов в Бурятии

В Бурятии спасатели продолжили вывоз тел трёх красноярцев, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык. Работы идут в экстремальных погодных условиях — в горах метель, сильный ветер и почти нулевая видимость. Об этом сообщили в республиканском агентстве по ГО и ЧС.
К 03:10 по местному времени (22:10 мск) первый этап эвакуации завершился. Два тела доставили в район «Озеро», третье — к автомобилю на «Стрелке». Продвижение спецтехники до «Стрелки» позволило сократить пеший маршрут с 20 до 15 километров.
Спасатели (группа из семи человек) добрались до места ЧП к 20:00 21 апреля. Ночью они вышли на связь и доложили о ходе операции. Связь с группой остаётся нестабильной, что серьёзно осложняет работу.
Ранее зампред правительства Бурятии Иван Альхеев сообщал, что у спасателей есть всё необходимое для эвакуации тел.
Напомним, что группа из 15 жителей Красноярска прибыла в посёлок Монды 18 апреля и сразу выдвинулась из базового лагеря к вершине. Спустя два дня, 20 апреля, участники достигли пика и начали спуск, разбившись на связки.
Последняя связка — двое женщин и мужчина — отстала от основной группы и не вернулась в лагерь. Остальные отправились на поиски и нашли тела пропавших. При осмотре у погибших женщин на лицах обнаружили множественные ссадины. В СК предположили, что такие повреждения могли появиться из-за камнепада или падения с высоты. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.
Возвращение планировалось на 22 апреля. Однако уже в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к трассе и оставили в придорожном кафе записку о гибели троих товарищей, после чего вернулись обратно к месту ЧП. Владелец заведения передал сообщение спасателям.
По делу допрашивают директора красноярской турфирмы, её заместителя и гида-инструктора — все они также находились в группе и организовывали поход. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Ранее мы сообщали, что экс-альпинист Раилко сказал, от чего могли погибнуть туристы в Бурятии.