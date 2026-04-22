В Хабаровском крае стартовало голосование за объекты благоустройства

Жители региона смогут выбрать парки и скверы, которые будут обновлять в следующем этапе программы.

В Хабаровском крае началось всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Дмитрий Демешин.

Территории преобразуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Жители региона смогут выбрать парки и скверы, которые будут обновлять в следующем этапе программы. Голосование проходит на федеральной платформе и продлится до Дня России.

Глава региона отметил, что такие проекты уже меняют облик городов и привёл в пример Грушевый сквер в Краснофлотском районе Хабаровска. В прошлом году он вошёл в число лидеров голосования и был благоустроен в рамках федеральной программы.

«В сквере появились дорожки, скамейки, детская площадка и декоративные элементы. Также здесь высадили новые деревья — часть старых насаждений пришлось убрать из-за аварийного состояния», — рассказал Демешин.

Во время одной из рабочих поездок губернатор обратил внимание на недочёты — после дождя стало видно, что часть газонов не засеяна и размывается, а прилегающая территория требует доработки.

«Администрация Хабаровска должна в кратчайшие сроки передать этот сквер муниципальному предприятию, которое будет его содержать в порядке», — подчеркнул глава края.

Власти рассчитывают, что жители региона активно подключатся к голосованию, а выбранные объекты станут новыми точками притяжения в городах и посёлках края.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше