В Хабаровском крае стартовало голосование за объекты благоустройства

В Хабаровском крае началось всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Дмитрий Демешин.
Территории преобразуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России». Жители региона смогут выбрать парки и скверы, которые будут обновлять в следующем этапе программы. Голосование проходит на федеральной платформе и продлится до Дня России.
Глава региона отметил, что такие проекты уже меняют облик городов и привёл в пример Грушевый сквер в Краснофлотском районе Хабаровска. В прошлом году он вошёл в число лидеров голосования и был благоустроен в рамках федеральной программы.
«В сквере появились дорожки, скамейки, детская площадка и декоративные элементы. Также здесь высадили новые деревья — часть старых насаждений пришлось убрать из-за аварийного состояния», — рассказал Демешин.
Во время одной из рабочих поездок губернатор обратил внимание на недочёты — после дождя стало видно, что часть газонов не засеяна и размывается, а прилегающая территория требует доработки.
«Администрация Хабаровска должна в кратчайшие сроки передать этот сквер муниципальному предприятию, которое будет его содержать в порядке», — подчеркнул глава края.
Власти рассчитывают, что жители региона активно подключатся к голосованию, а выбранные объекты станут новыми точками притяжения в городах и посёлках края.