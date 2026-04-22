Дальневосточной ипотекой смогут воспользоваться больше людей

Теперь воспользоваться ею смогут не только участники специальной военной операции, но и защитники территорий, граничащих с районами проведения СВО. Это могут быть граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе на территории Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей, из Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Темрюкского района Краснодарского края, Кантемировского и Россошанского районов Воронежской области. «Дальневосточная и арктическая ипотека» также будет доступна и для медработников домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.