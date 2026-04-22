Дальневосточной ипотекой смогут воспользоваться больше людей

Сотрудники домов престарелых, отделений соцзащиты, а также защитники России от вооруженного вторжения и провокаций на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат доступ к льготной дальневосточной ипотеке. Об этом решении правительства сообщил Минфин. «Парламентская газета» (18+) узнала подробности.
Шире круг.
Правительство расширило перечень категорий людей, которые вправе приобрести жилье по льготным ставкам. Программа Кредитная ставка по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» составляет от 2 процентов годовых, срок — до 20 лет, максимальная сумма кредита — 9 миллионов рублей.
Теперь воспользоваться ею смогут не только участники специальной военной операции, но и защитники территорий, граничащих с районами проведения СВО. Это могут быть граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе на территории Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей, из Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Темрюкского района Краснодарского края, Кантемировского и Россошанского районов Воронежской области. «Дальневосточная и арктическая ипотека» также будет доступна и для медработников домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.
«Мера позволит поддержать еще большее число граждан и улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы», — отметил директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
Такие люди всем нужны.
По данным Минфина, общий объем льготных кредитов, выданных под 2 процента годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека», превысил 1 триллион рублей. Льготами на приобретение жилья уже воспользовались более 200 тысяч семей. Так, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), 175,6 тыс. кредитов выдано для покупки жилья на территории Дальневосточного федерального округа и 24,6 тыс. кредитов — жителям Арктической зоны России. Чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой оформляют в Приморском крае (47 454 кредита), Якутии (34 021) и Хабаровском крае (25 610). В Арктике наибольшее количество двухпроцентных ипотек оформили в Архангельской области (13 407 кредитов), Красноярском крае (5475) и Ямало-Ненецком автономном округе (2378).
По мнению члена Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Ролика, расширение программы на защитников приграничных территорий — справедливое и важное решение. «То, что они до сих пор не имели права на льготную ипотеку, было очевидной несправедливостью. Теперь она устранена», — указал «Парламентской газете» Александр Ролик.
С этим согласен и заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш. «Участники СВО и защитники приграничья — это люди с высоким чувством ответственности, дисциплины, они уже доказали свою преданность Родине. Предоставление им льготной ипотеки под 2 процента годовых — это не просто жилищный вопрос, это системная мера по закреплению таких специалистов на стратегически важных территориях», — также отметил парламентарий.
По словам сенатора Александра Ролика, ветераны СВО и сами заинтересованы в покупке жилья на Севере и на Дальнем Востоке. «Дальневосточной ипотекой уже воспользовались 6,9 тысячи участников СВО. Это весомый показатель, учитывая, что данная категория граждан была включена в программу сравнительно недавно», — отметил сенатор.
По мнению законодателей, каждое расширение перечня участников программы — это новые люди, которые получают реальную возможность приехать сюда, обустроиться, а для ветеранов боевых действий — это возможность вернуться к мирной жизни, восстановиться, заново выстроить свой быт.
«Особо хочу отметить включение в программу медицинских работников домов престарелых и региональных отделений социальной защиты. Кадровый дефицит в этих сферах на Дальнем Востоке и в Арктике стоит остро. Льготная ипотека станет мощным стимулом для привлечения врачей, медсестер и соцработников в отдаленные регионы», — также заметил Каплан Панеш.