Командир МКС в коротком ролике показал сразу несколько космических явлений

МКС, 22 апреля. /ТАСС/. Сразу несколько красивых космических явлений запечатлел с орбиты спецкор ТАСС на МКС, командир станции космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков всего за 45 минут: южное сияние, звездопад, грозы и другие космические виды.
«Если постараться, то можно увидеть потрясающие явления: южное полярное сияние, грозы в Тихом океане, короткие вспышки от метеоров, входящих в атмосферу, рассеянный свет Млечного пути, комету, посетившую нашу Солнечную систему — и все это за 45 минут. Это не говоря про ночные города, синие огни рыболовецких судов, планеты и галактики!» — поделился космонавт.
В объектив орбитальной камеры попали в числе прочего потоки метеоров Лирид: одного из самых старых звездопадов, которые наблюдают астрономы. Самое раннее их описание относится к 687 году до нашей эры. Поток образован кометой C/1861 G1 Тэтчер и действует ежегодно с 15 по 30 апреля.