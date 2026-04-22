Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане пьяный водитель въехал в инсталляцию в центре города

В Биробиджане лишенец на Toyota врезался в Сад воинского духа.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане утром 22 апреля 2026 года произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, лишенного прав. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительным данным полиции ЕАО, около 06:00 33-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Vitz в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на инсталляцию, расположенную в Саду воинского духа.

В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель не пострадал. Сотрудники полиции установили, что ранее данный гражданин уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru