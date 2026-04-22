В Хабаровске 25 апреля пройдет Всероссийский субботник

В Хабаровске 25 апреля 2026 года состоится Всероссийский субботник. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал горожан присоединиться к масштабной уборке краевой столицы. Планируется привести в порядок 14 площадей и скверов, около 4,4 тысячи квадратных метров газонов, 15 бесхозяйных и 1250 дворовых территорий. Также будет ликвидировано 14 стихийных свалок. Для сбора и вывоза мусора задействуют более 100 единиц техники.
«В нашем городе продолжается двухмесячник по благоустройству и очистке города. С начала апреля каждую неделю мы проводим санитарные пятницы. За это время на уборку территорий вышли свыше 10 тысяч горожан. Хочу поблагодарить всех за вашу работу, энтузиазм, инициативность», — отметил Сергей Кравчук.
Глава города подчеркнул, что субботник — это проявление общей ответственности за город. «Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов. Помните, что чистота и уют нашего города во многом зависят от каждого из нас и нашей активной позиции», — добавил мэр.
Работники муниципалитета, учреждений и предприятий выйдут на уборку широким фронтом. Двухмесячник по благоустройству продлится в Хабаровске до конца мая.
