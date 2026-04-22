В аэропорту Красноярск первый самолет прошел ТО в обновленном ангаре (видео)

Ангар оборудовали по последнему слову техники. В нем установлены автоматизированные откатные ворота высотой 19 м и длиной 180 м с теплоизоляцией и гибкой логикой открытия, что обеспечивает удобный заход воздушных судов любого типа, включая широкофюзеляжные. Пол выполнен из монолитного армированного бетона с высокопрочным эпоксидным покрытием — это гарантирует ровную и безопасную площадку для работы техники и персонала. Комбинированная двухконтурная система отопления поддерживает стабильный температурный режим, а электрораспределительные колонки позволяют одновременно подключать к питанию самолет и необходимое оборудование. Также обновленный ангар оснащен современной системой светодиодного освещения, вентиляции, видеонаблюдения, контроля доступа и роботизированной системой пенного пожаротушения.