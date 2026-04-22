В аэропорту Красноярск первый самолет прошел ТО в обновленном ангаре (видео)

В аэропорту Красноярск после капитального ремонта ввели в эксплуатацию ангарный комплекс. Первым воздушным судном, зашедшим в него на плановое техническое обслуживание, стал самолет базовой авиакомпании «КрасАвиа».
Ангар оборудовали по последнему слову техники. В нем установлены автоматизированные откатные ворота высотой 19 м и длиной 180 м с теплоизоляцией и гибкой логикой открытия, что обеспечивает удобный заход воздушных судов любого типа, включая широкофюзеляжные. Пол выполнен из монолитного армированного бетона с высокопрочным эпоксидным покрытием — это гарантирует ровную и безопасную площадку для работы техники и персонала. Комбинированная двухконтурная система отопления поддерживает стабильный температурный режим, а электрораспределительные колонки позволяют одновременно подключать к питанию самолет и необходимое оборудование. Также обновленный ангар оснащен современной системой светодиодного освещения, вентиляции, видеонаблюдения, контроля доступа и роботизированной системой пенного пожаротушения.
«Современная инфраструктура и технологические новшества позволяют выполнять работы с высокой степенью точности, обеспечивая новый уровень операционной эффективности и стабильные условия, независимо от погоды. Теперь в крупнейшем за Уралом авиационном ангаре можно проводить сложные формы технического обслуживания и крупные ремонты без перегона самолетов в другие регионы. Почти 7 тыс. квадратных метров площади дают возможность одномоментно размещать и обслуживать до пяти самолетов», — рассказали в пресс-сулжбе аэропорта Красноярск.
Руководитель Центра поддержания летной годности воздушных судов «КрасАвиа» Артем Мосягин высоко оценил модернизированный ангар, отметив, что в нем созданы все необходимые условия для обслуживания воздушных судов, а современные технологии позволяют авиатехникам работать точно и безопасно.
Отмечается, что в дальнейшем производственные мощности ангара будут доступны и другим авиакомпаниям на договорной основе.
