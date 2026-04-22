Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Национальный мессенджер MAX сменил название на русскоязычный вариант

Национальная цифровая платформа MAX официально сменила название на русскоязычный вариант — «Макс».

Как пишет ИА «Уральский меридиан», новое наименование уже появилось в RuStore, App Store, Google Play и на официальном сайте приложения.

Ранее гендиректор мессенджера Фарит Хуснояров рассказывал, что название MAX образовано от слова «максимум», то есть отражает концепцию «максимум возможностей». В официальных коммуникациях равноправно используются оба варианта написания — MAX и МАКС, что соответствует международной практике.

Благодаря интеграции с государственными сервисами мессенджер используется во многих сферах. Через «Цифровой ID», привязанный к «Максу», можно подтверждать льготы, подтверждать возраст в магазинах и записываться к врачу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.