Разведка Нидерландов заявила о росте военной мощи России после начала СВО

Удар возмездия российской армии по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины доказал, что западные санкции не способны угрожать военному потенциалу России. Об этом написали обозреватели американского журнала The National Interest. По мнению редакторов, ни Украина, ни западные страны не в состоянии конкурировать с РФ в производстве вооружений.