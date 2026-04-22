Российская армия за последние годы нарастила военную мощь, несмотря на санкции. Об этом сказано в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за прошлый год.
По данным нидерландской разведки, РФ увеличила производство тяжелых вооружений и запасла стратегические боеприпасы, а Вооруженные силы демонстрируют высокую способность к адаптации.
— Российская армия стала не только больше, но и эффективнее, чем до спецоперации на Украине, — говорится в документе.
Боевой опыт, который накоплен российской армией на Украине с 2022 года, и то, как она интегрирует его, «также обеспечивает значительное качественное улучшение характеристик ВС РФ, особенно в беспилотной сфере».
Удар возмездия российской армии по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины доказал, что западные санкции не способны угрожать военному потенциалу России. Об этом написали обозреватели американского журнала The National Interest. По мнению редакторов, ни Украина, ни западные страны не в состоянии конкурировать с РФ в производстве вооружений.