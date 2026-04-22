Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в конце апреля: сколько дней будем работать

Согласно утвержденному правительством страны производственному календарю, с 27 по 30 апреля 2026 года россияне будут работать всего четыре дня. Затем — первомайские трехдневные выходные, с первого по третье число.
При этом 30 апреля тоже преподнесет сюрприз тем, кому неизвестно. Предпраздничный рабочий день сократят на один час.
В целом же, традиционно, май, как и в прошлые годы, порадует небольшим числом рабочих дней. В 2026-м их всего 19, а выходных вместе с праздниками — 12. Так что в последний весенний месяц россияне будут отдыхать почти половину месяца.
К слову, это предпоследние большие праздничные выходные перед Новым годом. Еще разок до зимы россияне отдохнут три дня только в июне. Об этом также свидетельствует производственный календарь. В итоге в июне нас ждет 9 выходных дней: 6−7, 12−14, 20−21, 27−28 числа, в пятницу, 12 июня, отдыхаем в честь Дня России. Предпраздничный день 11 июня будет сокращенным — можно уйти с работы на час раньше.
При этом в декабре 2026 года десять выходных дней. Это 5−6, 12−13, 19−20, 26−27 и 31 декабря. Последняя рабочая неделя года будет и вовсе короткой: всего три дня.
Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин отметил, что следующие новогодние праздники стартуют 31 декабря 2026 года. Каникулы могут продлиться 11 дней.
К слову, в России уже многие годы ломают копья по поводу того, делать 31 декабря постоянным выходным или нет. Точку в этом вопросе поставил не так давно министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, обсуждение возможности на государственном уровне закрепить 31 декабря выходным днем на данный момент неактуально. У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам.