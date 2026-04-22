Детской музыкальной школе № 12 в Красноярске присвоят имя Петра Словцова

В Красноярске детской музыкальной школе № 12 присвоят имя оперного певца Петра Словцова. Инициативу коллектива учреждения единогласно поддержали депутаты городского совета. Петр Словцов — русский и советский оперный и камерный певец, один из основоположников красноярского оперного искусства. Он родился в Канском районе, а детство и юность провел в Красноярске, где начал свой творческий путь. После окончания Московской консерватории Петр Словцов занимался преподаванием и работал режиссером Красноярского советского театра. Вместе с супругой он создал оперную труппу, благодаря которой в 1920-х годах жители города впервые увидели постановки «Русалка», «Травиата», «Фауст», «Дубровский» и «Евгений Онегин». Отметим, что 12 июля исполнится 140 лет со дня рождения артиста, а в следующем году сама музыкальная школа отметит 40-летний юбилей.