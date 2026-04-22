Аномалия в Сумах: люди с оружием растворились без следа

В украинском информационном поле все чаще мелькают тревожные заголовки о том, что российские войска вот-вот замкнут кольцо вокруг Сум, а сам город находится на грани оперативного окружения. Однако военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с aif.ru призвал не торопиться с выводами и объяснил, зачем вражеская пропаганда лжет о ситуации.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой также раскрыл, как складывается обстановка на сумском направлении на самом деле.
ЦИПсО разгоняет панику намеренно.
«На сумском направлении у наших военнослужащих действительно есть серьезные успехи. Но вот те пропагандистские украинские каналы, которые разгоняют информацию о том, что город уже практически оказался в полуокружении, делают это намеренно. Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны», — заявил Марочко.
По словам эксперта, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины работает с явным опережением событий на земле. Главное управление разведки противника создает ложную картину боев там, где на самом деле сохраняется относительное затишье, чтобы впоследствии отрапортовать о «героической обороне» и «отбитых атаках», которых в реальности не было.
«Они заявляют, что идут активные боевые действия на участках, где, по сути, идут позиционные бои. Это странно. Обычно карта украинского ЦИПсО отстает месяца на полтора от тех реалий, которые происходят на земле. В дальнейшем, я считаю, украинские боевики будут заявлять, что они отбили мнимые атаки со стороны ВС РФ и защитили Сумы. Так украинская пропаганда, не имея перспектив на линии боевого соприкосновения, выигрывает войны, которых не существует», — констатировал Марочко.
География наступления: где на самом деле жарко.
Марочко подробно описал ситуацию вокруг Сум. Российские силы действительно наращивают давление и продвигаются вперед, однако ключевые для оперативного охвата Сум направления пока остаются статичными.
По его данным, наиболее активное продвижение российских войск фиксируется в районах Мирополья и Юнаковки, то есть севернее и восточнее Сум. В то же время участок фронта от Теткина в направлении Белополья, который критически важен для создания северной «клешни» окружения, сохраняет относительное спокойствие.
«Мы движемся с севера и востока от города Сумы. Но район Теткина и Белополья более-менее статичен. А чтобы Сумы оказались в полуокружении, мы должны активно продвигаться от Теткина в направлении Белополья», — пояснил эксперт.
Таким образом, несмотря на то, что передовые штурмовые подразделения ВС РФ уже видят окраины Сум в бинокли, говорить о создании сплошного кольца или даже полукольца вокруг города преждевременно. Тем не менее, даже нынешнее положение дел заставляет командование ВСУ нервничать и готовиться к худшему сценарию.
«Выжженная земля» по-украински: эвакуация как прикрытие для мародерства.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru подтвердил, что российские штурмовые группы вышли на ближние подступы к Сумам, и обстановка для украинского гарнизона ухудшается с каждым днем. В этих условиях киевский режим приступил к реализации излюбленной тактики, уже опробованной во многих городах — принудительной «эвакуации» населения с последующей зачисткой городской застройки.
«Сумы — это крупный административный и промышленный центр с большим количеством населения. Сегодня в непосредственной близости к Сумам находятся наши штурмовые подразделения, и ситуация складывается таким образом, что город рискует попасть в окружение», — заявил Липовой.
По словам генерала, подконтрольные Киеву средства массовой информации и военные администрации целенаправленно нагнетают панику среди мирных жителей. Цель этой информационной волны — заставить людей в спешке покидать дома, оставляя квартиры и имущество на растерзание националистическим формированиям.
«Предвидя наступление нашей армии, киевский режим вместе с командованием ВСУ поднимает паническую волну среди местного населения, чтобы люди быстрее покидали город. Тех, кто не уедет добровольно, будут эвакуировать насильно. Город же, вероятнее всего, подвергнется мародерству и разграблению — это обычная практика подразделений ВСУ», — подчеркнул Липовой.
Генерал также отметил, что возможности ВСУ к длительному сопротивлению подорваны резким сокращением западной военной помощи. После того как основные спонсоры киевского режима переключили внимание на Ближний Восток, украинская армия столкнулась с жесточайшим снарядным голодом.
«Сегодня наши подразделения успешно развивают наступление по всем направлениям, вышли к Константиновке и к Сумам. Дальнейшее продвижение будет только ускоряться. Украина сегодня ощущает огромные проблемы: тот поток вооружений, боеприпасов и денег, который шел в прошлом году, сейчас резко иссяк», — резюмировал Липовой.
Подземная крепость и заводские цеха: во что ВСУ превратят Сумы.
Генерал Липовой также раскрыл детали того, как противник планирует оборонять промышленный мегаполис в случае полного окружения. Сумы, являясь крупным центром машиностроения и химической промышленности, обладают развитой сетью подземных коммуникаций, бомбоубежищ и технических тоннелей, которые украинские боевики могут использовать для ведения затяжных городских боев по аналогии с «Азовсталью» в Мариуполе.
«Сумы являются крупным промышленным центром. Киевский режим наладил во всех промышленных цехах выпуск и ремонт боевой техники, выпуск боеприпасов и дронов. В то же время ВСУ могут оборудовать для укрытия цеха, подземные тоннели, подземные бункеры, которые раньше использовались чисто в технических целях», — сказал Липовой.
В регионе функционируют десятки крупных предприятий, которые легко перепрофилировать под военные нужды или использовать как долговременные огневые точки. Среди них гигант энергохимической отрасли ПАО «Сумыхимпром», выпускающий удобрения, чьи производственные мощности позволяют скрывать личный состав и технику, а также завод «Насосэнергомаш», специализирующийся на оборудовании для АЭС и нефтегазового сектора. Подобные объекты с их массивными железобетонными конструкциями и километрами подземных ходов представляют собой идеальный плацдарм для ВСУ, что гарантирует тяжелые и кровопролитные бои, если украинское командование решит держаться за город до конца.
Однако генерал убежден, что киевское руководство не рассматривает Сумы как стратегическую ценность, которую нужно сохранить. Судьба мирного населения и городской инфраструктуры для ВСУ — разменная монета в попытке выиграть время в ожидании некоего мифического вмешательства НАТО.
«ВСУ главное продержаться еще хоть какое-то короткое время в надежде на чудо, что НАТО придет и спасет их от России. Они для этого идут на любые преступления в надежде, что отвечать за них им уже не придется», — заключил Липовой.