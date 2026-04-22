В Челябинске 40% автобусов оказались слишком грязными

В Челябинске контролеры проверяют санитарное состояние общественного транспорта. За последний месяц оценили 457 автобусов. Из них в 187 нашли нарушения: грязь на бортах, грязь внутри салона, запыленные сиденья и мусор на полу.
— Перевозчикам, которые не обеспечили чистоту в своем транспорте, будут выставлены штрафы, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».
Проверяющие уточняют, что в дождливые дни за грязь не упрекают. Но после окончания осадков перевозчик за сутки обязан отмыть и вычистить автобусы.