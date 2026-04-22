Детская музыкальная школа № 12 в Красноярске получит имя Петра Словцова

Пётр Словцов — русский и советский оперный и камерный певец, один из основоположников красноярского оперного искусства. Он родился в Канском районе, детство и юность провёл в Красноярске, где начался его творческий путь — в духовной семинарии. После окончания Московской консерватории певец преподавал и работал режиссёром Красноярского советского театра. Вместе с супругой Словцов создал оперную труппу: благодаря этому красноярцы в 1920-х годах впервые увидели «Русалку», «Травиату», «Фауста», «Дубровского» и «Евгения Онегина».