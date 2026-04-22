Канал контрабанды леса в Среднюю Азию перекрыли в Красноярском крае (видео)

В Иланско-Нижнеингашском округе полицейские выявили факты незаконного экспорта пиломатериалов за границу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вместе с сотрудниками Красноярской таможни выяснили, что 65-летний житель Иланско-Нижнеингашского муниципального округа и его знакомый 42-летний предприниматель занимались незаконной рубкой лесных насаждений и их легализацией путем заключения договоров купли-продажи.
Со слов полицейских, мужчины указали недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов, после чего отправили их в одну из стран Средней Азии.
«Из вывезенных 214,09 кубометров древесины подозреваемым принадлежали 165,97 кубометров. Таким образом, доказана реализация не менее 48,12 кубометров пиломатериалов стоимостью 240 600 рублей», — пояснили в ГУ МВД.
По данному факту специалисты Красноярской таможни возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору). Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
