В центре Волгограда достраивается многопрофильный медцентр ВолгГМУ

В поликлинике медицинские услуги по лечению и диагностике пациентов будут оказывать по 16 профилям, таким как аллергология и иммунология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, пульмонология, неврология и многим другим. Также на базе поликлиники планируется открыть Центр по диагностике и лечению эпилепсии и Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами, добавили в медуниверситете.