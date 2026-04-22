Фестиваль «Весенние хоровые капеллы» в Красноярске отмечает 30-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Юбилейный Красноярский фестиваль «Весенние хоровые капеллы» отмечает 30 лет. Форум проходит с 24 марта по 24 мая при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

За три десятилетия фестиваль закрепился как одно из ключевых событий культурной жизни региона. В юбилейную программу вошли восемь концертов с участием профессиональных, учебных и любительских хоров академического и фольклорного направлений. В этом году содержание программы связано с Годом единства народов России.

Фестиваль был учрежден по инициативе Геннадия Рукши и с первых лет получил широкий общественный отклик. С тех пор проект ежегодно расширяет круг участников и аудиторию.

Закрытие фестиваля традиционно состоится на сцене Красноярского театра оперы и балета. В концерте примут участие артисты театра и сводный детский хор под руководством главного хормейстера Дмитрия Ходоша.6+