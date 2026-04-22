Медики в РФ столкнулись с предвзятостью — национализм стал нормой на работе

Более половины врачей в России сталкиваются с тем, что пациенты отдают предпочтение медикам «славянской внешности». Такие данные получены по итогам опроса профессионального сообщества «Врачи РФ».
По результатам исследования, 65% опрошенных отмечают распространенное мнение о том, что врачи, получившие образование в России, якобы компетентнее специалистов из стран СНГ. С этим согласились сами респонденты, не поддержали такую позицию 15%.
58% врачей сталкивались с утверждениями пациентов о большем доверии к медикам определенной внешности и согласны с этим. Противоположную точку зрения высказали 17% участников опроса.
Еще один распространенный стереотип касается уровня подготовки специалистов в зависимости от региона. 45% респондентов сообщили, что пациенты считают врачей из крупных городов более квалифицированными и сами с этим согласны. 28% слышали подобные оценки, но не поддерживают их.
Только 8% участников заявили, что не сталкивались с подобными высказываниями.
Отдельные случаи фиксируются и на приеме. В одном из эпизодов пациентка отказалась от консультации, заявив, что врач «не русский». В другом случае посетительница интересовалась национальностью медика и настаивала на лечении у врача иной принадлежности.
Подобные ситуации затрагивают в том числе граждан России, получивших образование в отечественных вузах. Речь идет о специалистах из различных регионов страны.
При этом в системе здравоохранения сохраняется дефицит кадров. В 2025 году сообщалось о нехватке более 23 тысяч врачей и свыше 63 тысяч работников среднего звена.
