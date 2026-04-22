Пригородному вокзалу Новосибирска-Главного исполнилось 20 лет

Ровно два десятилетия назад, 21 апреля 2006 года, свои двери для пассажиров открыл пригородный вокзал на станции Новосибирск-Главный. Юбилейную дату, о которой сообщила пресс-служба областного Минтранса, сегодня отмечает вся транспортная система региона. За эти годы здание не только стало архитектурной достопримечательностью, но и превратилось в крупнейший транспортно-пересадочный узел области.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин поздравил компанию со знаменательной датой, особо отметив, что построенный два десятилетия назад вокзал до сих пор остается выдающимся архитектурным решением. По его словам, объект полностью соответствует самым современным стандартам безопасности и комфорта для пассажиров. Тюрин подчеркнул, что развитая сеть пригородных маршрутов и мультимодальные перевозки, которые обеспечивает вокзал, делают транспорт доступным для жителей даже самых отдаленных районов Новосибирской области.
Сегодня пригородный вокзал, входящий в состав АО «Экспресс-пригород», объединяет пять направлений железнодорожного сообщения. Его масштабы впечатляют: ежегодно через него проходит 6 миллионов 700 тысяч пассажиров. А в разгар летнего сезона суточный пассажиропоток может достигать 20 тысяч человек.
При этом площадь здания составляет 4,8 тысячи квадратных метров, что позволяет ему единовременно вмещать до тысячи пассажиров. Неслучайно вокзал на станции Новосибирск-Главный остается одним из крупнейших транспортных хабов не только на Западно-Сибирской железной дороге, но и на всей территории за Уралом.