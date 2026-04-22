Пригородному вокзалу Новосибирска-Главного исполнилось 20 лет

Ровно два десятилетия назад, 21 апреля 2006 года, свои двери для пассажиров открыл пригородный вокзал на станции Новосибирск-Главный. Юбилейную дату, о которой сообщила пресс-служба областного Минтранса, сегодня отмечает вся транспортная система региона. За эти годы здание не только стало архитектурной достопримечательностью, но и превратилось в крупнейший транспортно-пересадочный узел области.