Красноярец потерял 87 тысяч после одной покупки по подарочной карте

Житель Красноярска получил от жены щедрый презент — подарочную карту «Спортмастера» на 100 тысяч рублей. Мужчина отправился в магазин в ТРЦ «Мега», выбрал товар на 13 070 рублей, расплатился пластиком… и карту у него тут же изъяли. Вместе с ней исчез и остаток — 86 930 рублей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.