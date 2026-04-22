Красноярец потерял 87 тысяч после одной покупки по подарочной карте

Житель Красноярска получил от жены щедрый презент — подарочную карту «Спортмастера» на 100 тысяч рублей. Мужчина отправился в магазин в ТРЦ «Мега», выбрал товар на 13 070 рублей, расплатился пластиком… и карту у него тут же изъяли. Вместе с ней исчез и остаток — 86 930 рублей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
На письменную претензию о возврате неистраченных денег последовал отказ. Продавец сослался на правила, указанные на сайте: подарочная карта действует только один раз, и если сумма покупки меньше номинала, разница не возвращается.
Красноярец обратился в суд и в Роспотребнадзор. Специалисты изучили сайт компании. В разделе «Подарочные карты» действительно нашлись условия: карта используется однократно, остаток не выплачивается. В разделе «Часто задаваемые вопросы» также уточняется: на оставшуюся сумму можно допокупать товары в тот же визит. Получается, держателя карты вынуждают либо брать ненужные вещи, либо переплачивать.
При этом в официальных «Правилах приобретения и использования подарочных карт» на сайте таких ограничивающих пунктов нет.
Роспотребнадзор объявил ООО «Спортмастер» предостережение и готов подключиться к судебному процессу, чтобы помочь красноярцу восстановить свои права.
