Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец потерял 87 тысяч после одной покупки по подарочной карте

Мужчина потратил всего 13 тысяч из 100.

Житель Красноярска получил от жены щедрый презент — подарочную карту «Спортмастера» на 100 тысяч рублей. Мужчина отправился в магазин в ТРЦ «Мега», выбрал товар на 13 070 рублей, расплатился пластиком… и карту у него тут же изъяли. Вместе с ней исчез и остаток — 86 930 рублей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

На письменную претензию о возврате неистраченных денег последовал отказ. Продавец сослался на правила, указанные на сайте: подарочная карта действует только один раз, и если сумма покупки меньше номинала, разница не возвращается.

Красноярец обратился в суд и в Роспотребнадзор. Специалисты изучили сайт компании. В разделе «Подарочные карты» действительно нашлись условия: карта используется однократно, остаток не выплачивается. В разделе «Часто задаваемые вопросы» также уточняется: на оставшуюся сумму можно допокупать товары в тот же визит. Получается, держателя карты вынуждают либо брать ненужные вещи, либо переплачивать.

При этом в официальных «Правилах приобретения и использования подарочных карт» на сайте таких ограничивающих пунктов нет.

Роспотребнадзор объявил ООО «Спортмастер» предостережение и готов подключиться к судебному процессу, чтобы помочь красноярцу восстановить свои права.

Ранее мы сообщали, что делать, если обнаружил в чеке из магазина товары, которые не покупал.