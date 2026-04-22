Осужденный из колонии в Красноярске выступит на всероссийском конкурсе звонарей

В ГУФСИН прошел отборочный этап конкурса колокольного звона среди осужденных.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае прошел отборочный этап конкурса колокольного звона среди осужденных. В нем принимали участие звонари из 11 пенитенциарных учреждений. Все они занимаются в кружках звонарного искусства. В итоге лучшим стал звонарь из ИК-27, что расположена в краевом центре. Серебряным призером стал осужденный ИК-15, а третье место у осужденного КП-19. В номинации «Юношеский звон» жюри оценило выступление воспитанника Канской воспитательной колонии.

Выступления конкурсантов включали в себя различные виды канонических звонов: перезвон, трезвон, благовест и перебор. Некоторые участники исполняли звоны собственного сочинения.

Победитель представит наш регион на всероссийском уровне. Видеозапись его выступления направят во ФСИН России.