Осужденный из колонии в Красноярске выступит на всероссийском конкурсе звонарей

В Красноярском крае прошел отборочный этап конкурса колокольного звона среди осужденных. В нем принимали участие звонари из 11 пенитенциарных учреждений. Все они занимаются в кружках звонарного искусства. В итоге лучшим стал звонарь из ИК-27, что расположена в краевом центре. Серебряным призером стал осужденный ИК-15, а третье место у осужденного КП-19. В номинации «Юношеский звон» жюри оценило выступление воспитанника Канской воспитательной колонии.