ФК «Аль-Наср» может включить сына Роналду в основной состав

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» планиурет со следующего сезона включить в основной состав команды 15-летнего сына форварда Криштиану Роналду. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило издания Al Weeam.
Источник портала рассказал, что клуб собирается оценить уровень молодого футболиста в конце сезона, прежде чем принимать окончательное решение по его интеграции в основную команду.
В настоящее время Криштиану Роналду-младший играет на позиции нападающего и состоит в молодежном составе «Аль-Насра». В июне футболисту юношеской сборной Португалии исполнится 16 лет.
Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он забил 24 гола в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его клуб занимает первое место в турнирной таблице.
Состояние Криштиану Роналду резко ухудшилось во время матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против «Аль Иттифака». Об этом 16 апреля сообщил главный тренер команды Жорже Жезуш.