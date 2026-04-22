Крупный российский банк призвал к использованию торговыми точками всех доступных платежных технологий

«Если считать с 2019 года, когда фактически внедрили СБП, за пять лет произошло кардинальное изменение привычки. Люди всё больше пользуются QR-кодами. Это работает, и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет доля карточных платежей будет 0%, но, я думаю, что цифра будет порядка 10%», — отметила Ольга Скоробогатова.