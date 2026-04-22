Жители региона могут выбрать объекты благоустройства на 2027 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 апреля Президент России Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» объявил о старте голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».
Территории Красноярского края традиционно принимают участие в онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2027 год.
За восемь лет реализации данного проекта в крае преобразились более 270 общественных пространств — это парки, скверы, набережные. Но самое важное — объекты выбирают сами жители, определяя действительно необходимые им элементы инфраструктуры для качественной и комфортной жизни.
В этом году в регионе в голосовании примут участие 83 объекта в 24 населённых пунктах.
«За восемь лет работы данного проекта в крае жители убедились, что их мнение напрямую влияет на то, как меняется среда вокруг. В текущем сезоне при поддержке нацпроекта “Инфраструктура для жизни” и партии “Единая Россия” благоустроим 33 общественных пространства, определенных ранее», — отметил губернатор Михаил Котюков.
Напомним, что в голосовании участвуют поселения с численностью свыше 10 тыс человек: города Ачинск, Боготол, Бородино, Заозёрный, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, посёлки Шушенское, Емельяново, Курагино, а также Красноярск и пос. Берёзовка.
Министр строительства и ЖКХ Максим Говорушкин призвал жителей региона не оставаться равнодушными и отдать свой голос за один из объектов для благоустройства. "На протяжении почти 10 лет на территории края большое внимание уделяется вопросу благоустройства. Мы видим насколько сейчас возрастает потребность граждан к комфортному проживанию.
Ежегодно в крае жителями определяются более 30 территорий, которые благоустраиваются в рамках программы", — сказал министр.
Участвовать в голосовании могут жители старше 14 лет на сайте Госуслуг или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
Голосование продлится до 12 июня.