На лыжах — в горы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские спортсмены — призеры чемпионата и первенства России по ски-альпинизму.

В Елизово (Камчатский край) прошли чемпионат и первенство России по ски-альпинизму. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 11 регионов страны.

В дисциплине «ски-альпинизм — гонка» бронзовую медаль чемпионата среди мужчин завоевал представитель красноярской Академии зимних видов спорта Павел Якимов. Первое место здесь досталось Никите Филиппову из Камчатского края, вторым стал Андрей Фёдоров из Санкт-Петербурга. В рамках первенства среди юниоров 18−19 лет лучший результат в дисциплинах «ски-альпинизм — гонка вертикальная» и «ски-альпинизм — гонка» показал другой наш спортсмен Михаил Шевелёв.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

