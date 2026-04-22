Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, какие фразы выдают мошенников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Эксперты проекта «Перезвони сам» составили подборку фраз, которые помогут распознать телефонных и интернет-мошенников. Об этом рассказали ТАСС в Департаменте информационных технологий Москвы.
«Ежедневно мошенники совершают миллионы звонков. Их главное оружие — это не технологии, а наши эмоции: страх, радость или чувство долга. Они создают искусственный дефицит времени, не давая вам подумать. Список фраз, который размещен на сайте проекта, поможет защититься от кибермошенников, однако в любой ситуации нужно всегда сохранять бдительность», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
Ключевые слова.
Как поясняют эксперты, главный инструмент преступников — это давление через страх потери денег. Классические примеры фраз и сообщений от злоумышленников в этом случае: сообщения о «компрометации карты» с требованием перевести средства на «безопасный счет», звонки из «службы безопасности банка» о подозрительных транзакциях или оформлении кредита посторонними лицами. Получая такие звонки и сообщения, важно не терять самообладание, прекратить разговор и обратиться в свой банк по официальному номеру телефона, который обычно указан на оборотной стороне карты, рекомендуют специалисты.
Также мошенники любят представляться сотрудниками правоохранительных органов или других служб. «При таком звонке обычно звучит фраза: “Это секретная операция, любая утечка грозит проблемами”. Мошеннические звонки от якобы сотрудников ФСБ часто сопровождаются просьбой о сотрудничестве, а от “инспекторов ДПС” — сообщением о том, что родственник попал в ДТП. Здесь важно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят расследования дистанционно», — отмечают специалисты.
Кроме того, по наблюдениям экспертов проекта, злоумышленники активно выступают под масками представителей государственных органов и сервисов. Типичные фразы: «Ваш аккаунт взломан, продиктуйте код из смс», «Необходимо обновить персональные данные для перерасчета пенсии» или «Вам положена социальная выплата от государства». Чтобы не стать жертвой этой мошеннической схемы, необходимо проверять всю информацию только в официальных источниках и не сообщать никакую информацию по телефону.
«Одной из самых опасных схем является афера, когда жертву просят установить приложение или перейти по ссылке. В этом случае чаще всего используются фразы: “О, смотри, это ты на фото”, “Ваше устройство заражено вирусом”, “Примите участие в голосовании” или “Подтвердите получение посылки/письма”. Чтобы не заразить свое устройство опасным вирусом, не стоит открывать ссылки и файлы от незнакомых пользователей. А в тех случаях, когда ссылка пришла от человека из списка контактов, лучше перезвонить ему и уточнить, что это и не взломан ли его аккаунт», — подчеркивают специалисты проекта.
О проекте.
Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 году правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Как уточнили в департаменте, проект помогает жителям столицы уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещена информация о ближайших очных и онлайн-мероприятиях, доступны памятки и рекомендации экспертов, записи уже прошедших вебинаров и другие полезные материалы. Записи лекций можно смотреть на сайте проекта, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» и канале в Rutube.
Главные составляющие проекта «Перезвони сам» — это простые и понятные советы экспертов, актуальные истории и удобный формат. На мероприятиях разбирают реальные истории пострадавших, обращают внимание на приемы мошенников, а также рассказывают, как правильно себя вести в подобной ситуации. Для того, чтобы проверить себя на знание ситуаций, за которыми могут скрываться мошенники, можно воспользоваться интерактивным тренажером «Безопасный клик» на сайте «Перезвони сам».
«Создание и поддержка средств обеспечения информационной безопасности, а также противодействие кибермошенничеству соответствуют задачам национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”, — отметили в департаменте.