В США двое мужчин с штурмовыми винтовками ограбили бронированный грузовик: сколько удалось украсть

Двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания) в США. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщил местный телеканал 6ABC.
Преступление было совершено 21 апреля. Мужчины напали на автомобиль, вооружившись штурмовыми винтовками и быстро скрылись на синем автомобиле. После этого правоохранители нашли брошенную машину в другом районе.
К слову, полиция так и не нашла грабителей. К расследованию дела подключились специалисты из Федерального бюро расследований США.
