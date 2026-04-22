В США двое мужчин с штурмовыми винтовками ограбили бронированный грузовик: сколько удалось украсть

В США двое вооруженных мужчин ограбили бронированный грузовик на $1,8 млн.

Источник: Комсомольская правда

Двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания) в США. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщил местный телеканал 6ABC.

Преступление было совершено 21 апреля. Мужчины напали на автомобиль, вооружившись штурмовыми винтовками и быстро скрылись на синем автомобиле. После этого правоохранители нашли брошенную машину в другом районе.

К слову, полиция так и не нашла грабителей. К расследованию дела подключились специалисты из Федерального бюро расследований США.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне обворовали министра внутренней безопасности Ноэм во время ужина. Чиновница лишилась сумочки.

Также некогда знаменитый шеф-повар Валентино Лучин из района залива Сан-Франциско, известный своей изысканной итальянской кухней и высококлассными ресторанами, был арестован по подозрению в ограблении трёх банков за один день.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше