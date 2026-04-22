Юрий Слюсарь: главная задача органов местного самоуправления — с вниманием относиться к людям и прилагать все усилия для устойчивого развития территорий

День местного самоуправления объединяет людей, которые ежедневно помогают жителям городов и районов решать насущные вопросы, формируют комфортную среду для жизни. Именно на муниципальном уровне государственные и региональные задачи переводятся на язык конкретных дел: отремонтированные крыши, новые детские площадки, уютные парки и чистые улицы.
На уровне муниципалитетов реализуются инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей. За время существования проекта «Сделаем вместе» воплощено более 1200 инициатив граждан для решения актуальных задач местного значения. Жители активно участвуют в управлении бюджетным процессом, выбирают приоритеты расходования средств и контролируют реализацию намеченного. Почти 2,5 млн жителей области приняли участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Выбрано и благоустроено более 230 общественных пространств. Активно развивается институт территориального общественного самоуправления. В области более 1000 ТОС. За 2025 год ими реализовано порядка 11 тысяч инициатив. Это на 60,7% больше чем в 2024 году.
«Главная задача органов местного самоуправления — сохранять открытость для жителей, выстраивать конструктивный диалог, воспринимать критику как основу для развития, с вниманием и ответственностью относиться к людям и прилагать все усилия для устойчивого развития территорий», — считает Юрий Слюсарь.
Сегодня из Москвы пришла отличная новость. На Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который посетил Президент России Владимир Владимирович Путин, подведены итоги конкурса на присуждение Всероссийской муниципальной премии «Служение». В номинации «Молодой современный управленец на службе страны» победу одержал проект из города Новошахтинска — «Волонтерский центр “Аргумент”. Это платформа для реализации молодежной политики и развития территориального общественного самоуправления». Автор проекта — руководитель Центра развития творчества детей и юношества г. Новошахтинска Елена Лемешева.
Напомним, премия учреждена по поручению Президента России в 2023 году. Награда присуждается за выдающиеся достижения работников муниципалитетов в области повышения качества жизни граждан.
