Юрий Слюсарь: главная задача органов местного самоуправления — с вниманием относиться к людям и прилагать все усилия для устойчивого развития территорий

На уровне муниципалитетов реализуются инициативы, которые напрямую влияют на качество жизни людей. За время существования проекта «Сделаем вместе» воплощено более 1200 инициатив граждан для решения актуальных задач местного значения. Жители активно участвуют в управлении бюджетным процессом, выбирают приоритеты расходования средств и контролируют реализацию намеченного. Почти 2,5 млн жителей области приняли участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Выбрано и благоустроено более 230 общественных пространств. Активно развивается институт территориального общественного самоуправления. В области более 1000 ТОС. За 2025 год ими реализовано порядка 11 тысяч инициатив. Это на 60,7% больше чем в 2024 году.