Гол Кучерова помог «Тампе» сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Вторая встреча первого раунда Кубка Стэнли завершилась победой «Тампы» в овертайме.

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. «Тампа» дома обыграла «Монреаль» в овертайме со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хэйгл (9-я минута), Никита Кучеров (53) и Янис Мозер (73). У проигравших отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Монреале в ночь на 25 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.