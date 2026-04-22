Гол Кучерова помог «Тампе» сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. «Тампа» дома обыграла «Монреаль» в овертайме со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хэйгл (9-я минута), Никита Кучеров (53) и Янис Мозер (73). У проигравших отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Монреале в ночь на 25 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.