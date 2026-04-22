В Башкирии после пятилетнего перерыва снова выявили краснуху у детей

В Башкирии впервые за последние пять лет зарегистрировали случаи краснухи. Данные Роспотребнадзора опубликовало UfaTime.ru.
В 2025 году в республике заболели сразу четыре человека, и все — дети. До этого краснуху в регионе фиксировали только в 2019 году — тогда подхватили вирус двое взрослых.
В целом по стране в 2025 году выявили 408 случаев болезни. За год заболеваемость подскочила на 58% (годом ранее было 258). Чаще всего краснуху находили в Москве (99 случаев), Дагестане (74), Московской области (48), Чечне (38) и Тульской области (31).
Чаще болеют дети, но взрослые тоже могут заразиться.
Основные признаки болезни: температура (обычно невысокая, до +38°C), мелкая розовая или красная сыпь на лице, шее, теле и конечностях (держатся 2−3 дня), увеличенные затылочные и заднешейные лимфоузлы — это один из самых характерных симптомов. Также возможны легкий насморк, кашель, покраснение глаз (конъюнктивит). У взрослых иногда болят суставы, и само заболевание может протекать тяжелее — с высокой температурой и сильной интоксикацией.
Главная опасность краснухи — для беременных. Вирус может привести к выкидышам, мертворождению или тяжелым порокам развития плода: поражению сердца, глаз, мозга, глухоте.
Единственная надежная защита — прививка. В России вакцинация от краснухи входит в Национальный календарь профилактических прививок.