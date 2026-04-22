Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии после пятилетнего перерыва снова выявили краснуху у детей

Роспотребнадзор зафиксировал 4 случая заболевания в республике в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии впервые за последние пять лет зарегистрировали случаи краснухи. Данные Роспотребнадзора опубликовало UfaTime.ru.

В 2025 году в республике заболели сразу четыре человека, и все — дети. До этого краснуху в регионе фиксировали только в 2019 году — тогда подхватили вирус двое взрослых.

В целом по стране в 2025 году выявили 408 случаев болезни. За год заболеваемость подскочила на 58% (годом ранее было 258). Чаще всего краснуху находили в Москве (99 случаев), Дагестане (74), Московской области (48), Чечне (38) и Тульской области (31).

Краснуха — это острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или просто разговоре.

Чаще болеют дети, но взрослые тоже могут заразиться.

Основные признаки болезни: температура (обычно невысокая, до +38°C), мелкая розовая или красная сыпь на лице, шее, теле и конечностях (держатся 2−3 дня), увеличенные затылочные и заднешейные лимфоузлы — это один из самых характерных симптомов. Также возможны легкий насморк, кашель, покраснение глаз (конъюнктивит). У взрослых иногда болят суставы, и само заболевание может протекать тяжелее — с высокой температурой и сильной интоксикацией.

Главная опасность краснухи — для беременных. Вирус может привести к выкидышам, мертворождению или тяжелым порокам развития плода: поражению сердца, глаз, мозга, глухоте.

Единственная надежная защита — прививка. В России вакцинация от краснухи входит в Национальный календарь профилактических прививок.