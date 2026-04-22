Главные новости к утру 22 апреля

Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
Иран не обращался с просьбой к США о продлении режима прекращения огня. По информации иранского гостелевидения Иран не признает действие американской стороны и оставляет за собой право «действовать в соответствии со своими национальными интересами».
В 2026 году хакеры серьезно усложнили атаки на финансовый сектор, о чем свидетельствует рост разнообразия используемых инструментов. Главной атакующей линией остается использование фишинга и социальной инженерии.
Таганский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца женщину по обвинению в массовом ДТП в центре столицы, из-за которого погибли два человека.