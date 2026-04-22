От +2 до +11, сильный дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 22 апреля продолжит тенденцию к похолоданию. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, а в отдельных районах возможны заморозки и мокрый снег. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 22 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром пройдет сильный дождь, возможна гроза, а днем осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость до 9 — 14 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с. В ночь на 23 апреля также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Утром ожидаются небольшой и умеренный дождь, местами сильный дождь, гроза, по северу с мокрым снегом. Днем в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер задует со скоростью 9 — 14 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг в отдельных районах возможен небольшой дождь. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 22 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +9 — +11 градусов. В ночь на 23 апреля столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +6 до +11 градусов, по югу и востоку потеплеет до +15. В ночь на четверг ожидается от 0 до +5 градусов, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1 — −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
