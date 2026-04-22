От +2 до +11, сильный дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 апреля

В Ростовской области в среду будет облачно с прояснениями. Утром ожидаются небольшой и умеренный дождь, местами сильный дождь, гроза, по северу с мокрым снегом. Днем в отдельных районах пройдет небольшой и умеренный дождь. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер задует со скоростью 9 — 14 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с. В ночь на четверг в отдельных районах возможен небольшой дождь. Северо-западный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с.