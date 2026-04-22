В Смидовичском районе ЕАО мужчина перевел мошеннику 15 800 рублей

В ЕАО аферист притворился другом и выманил деньги на лечение зубов.

Источник: Комсомольская правда

В Смидовичском районе Еврейской автономной области 47-летний житель поселка Николаевка стал жертвой мошенников, переведя злоумышленнику 15 800 рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным полиции ЕАО, в одном из мессенджеров потерпевшему пришло сообщение от имени коллеги. «Друг» попросил занять деньги, объяснив временными трудностями с банковским приложением. Для убедительности злоумышленник прислал фотографию из стоматологического кабинета.

Мужчина перевел указанную сумму на предоставленные реквизиты. После перевода получатель поблагодарил и запросил еще 19 000 рублей. В этот момент у пострадавшего возникли подозрения. Связавшись с коллегами, он выяснил, что аккаунт его знакомого был взломан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция призывает граждан быть бдительными и перепроверять просьбы о переводе денег, поступающие даже от знакомых контактов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru