«Хотелось бы сына»: Евгений Ткачук мечтает о пополнении в семье

Яркий и харизматичный актер, известный по ролям в проектах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Годунов», многодетный отец Евгений Ткачук рассказал KP.RU, что задумывается о пополнении в семье.
«Девочки — это прекрасно, волшебно. И, конечно, хотелось бы сына тоже. Могу сказать, что мы с женой работаем над этим вопросом», — заявил артист.
Актер сейчас воспитывает трех дочерей. Старшая Катя родилась в 2009 году, средняя Ева — в 2015-м, а младшая Аглая появилась на свет в 2024 году (средняя и младшая от Марты Ткачук — второй жены артиста — Авт.). Ткачук отметил, что с возрастом и опытом отцовство стало для него более осознанным, а отношение к детям — глубже и спокойнее.
Актер также рассказал, что многое в его жизни изменилось после того, как он пересмотрел привычки и образ жизни. По его словам, это помогло по-новому взглянуть на семью и почувствовать большую ответственность за детей и их будущее.
«Абсолютно точно могу сказать, что для меня жизнь, в том числе семейная, до момента, когда бросил пить, проходила в странном, полярном состоянии — скажем так, “синих качелей”. И в таком состоянии счастье и ценность отцовства, разумеется, во всей полноте и красоте я не мог воспринять», — заключил Ткачук.
Напомним, у артиста — очередная премьера. Военная драма «Литвяк» о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк (Полина Чернышова), где Ткачук сыграл Николая Баранова, сослуживца героини.