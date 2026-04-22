Дню Великой Победы посвятят автомотопробег в Амурском районе

В канун Дня Великой Победы в Амурском районе состоится межрайонная патриотическая акция «Автомотопоезд Победы “Память”». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она проходит уже более 20 лет.
Акция всегда привлекает большое количество участников. В прошлом году, например, колонна состояла из 22 автомобилей и 20 мотоциклов.
Среди тех, кто едет в колонне, — члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Амурского района, представители молодежи, общественные организации, члены мотоклуба «Славяне РМ» Амурска, жители поселений, военнослужащие, представители администрации Амурского района.
Участники акции на автомобилях и мотоциклах следуют по маршруту, проложенному через места расположения мемориалов и обелисков в память об участниках Великой Отечественной войны.
— Мы ежегодно меняем маршрут, чтобы охватить как можно больше памятников не только в Амурском, но и в соседних районах, — прокомментировала главный специалист отдела культуры Амурского района Наталья Данилова.
В этом году акция стартует от Обелиска Славы. Затем брендированная колонна автомобилей и мотоциклов отправится на станцию Мылки в Комсомольском районе к мемориальной доске, установленной в честь 60-летия Победы.
Следующей точкой на маршруте станет воинское захоронение воинов-летчиков, погибших в 1943 году на аэродроме села Падали.
Также колонна посетит обелиск в селе Верхняя Эконь и в селе Вознесенское.
— У каждого памятника состоится возложение цветов в память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над нашими головами, — добавила Наталья Данилова.
Таким образом, автомотопоезд Победы «Память» становится не просто автопробегом, а способом сохранения истории и воспитания патриотизма у подрастающего поколения, которое не должно забывать, в каком неоплатном долгу перед Героями Великой Отечественной войны находимся все мы.
К участию в акции приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно по телефону 8−924−170−04−22.