«Дневник памяти» в реальности: пожилая пара скончалась в один день, и вот что говорит нумерология

В культовом фильме «Дневник памяти» главные герои, которых звали Ной и Элли, умерли в один день, держась за руки. Казалось бы, красивая голливудская сказка. Однако в реальной жизни произошло почти то же самое. В США 93-летний Джон Трайс и его 91-летняя супруга Элис прожили вместе 70 лет и ушли из жизни с разницей всего в несколько часов. Джон скончался 9 апреля около часа дня, а Элис в этот же день, но позже — в десять часов вечера. Последние часы они провели в своём доме, где прожили бок о бок 60 лет.