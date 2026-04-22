В Хабаровске 63-летнего медика не выпускали на досрочную пенсию

Ему отказывали, ссылаясь на недостаточный специальный стаж — ситуацию удалось исправить лишь после вмешательства прокурора.

В Хабаровске 63-летний местный житель добился назначения досрочной пенсии после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве края.

Мужчина обратился в пенсионный фонд с заявлением о досрочной страховой пенсии — он долгое время работал в системе здравоохранения. Однако ему отказали, сославшись на недостаточный специальный стаж.

Проверка показала, что часть его работы в медицинских учреждениях просто не учли, хотя эти периоды напрямую влияют на право досрочного выхода на пенсию. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием пересчитать стаж и назначить выплаты. Надзорное ведомство настаивало, что права заявителя были нарушены.

Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал включить спорные периоды в стаж. В результате мужчине назначили досрочную пенсию, его права восстановлены.