Ростовская область подписала соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве

Донской регион расширяет деловое партнерство с Республикой Узбекистан. Новые договоренности были достигнуты в Ташкенте в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Ключевым событием стало подписание соглашения о развитии совместного производства между компанией «СКАТ ТЕХНО» и узбекским предприятием «ВИДКОМ». Церемония прошла при участии статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева.
В планах — увеличение выпуска систем бесперебойного питания, видеонаблюдения и охранно-пожарного оборудования для нужд местной промышленности. Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, возглавляющий делегацию региона, отметил значимость этого партнерства:
— Текущее соглашение открывает дополнительные возможности для создания совместных мощностей и укрепления технологического суверенитета.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.