Средства ПВО отразили воздушную атаку в Верхнедонском районе

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор отметил, что беспилотная опасность сейчас сохраняется в регионе, и призвал дончан быть осторожными.

