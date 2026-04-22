Средства ПВО отразили воздушную атаку в Верхнедонском районе

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор отметил, что беспилотная опасность сейчас сохраняется в регионе, и призвал дончан быть осторожными.
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.