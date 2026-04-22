Школьники Хабаровского края вошли в число лучших в России по географии

Сборная Хабаровского края вошла в число сильнейших на всероссийской олимпиаде школьников по географии — все участники команды вернулись с наградами. Об этом сообщили в министерстве образования и науки края.
Финал прошёл в Уфе и собрал 276 школьников из 78 регионов страны. Участники прошли несколько этапов — решали сложные задачи, выполняли практические работы и тесты. Олимпиада проводится Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям», который входит в президентский нацпроект «Молодёжь и дети», запущенный по поручению Владимира Путина.
Хабаровский край представили трое школьников, и каждый из них стал призёром. Высокие результаты показали десятиклассники лицея инновационных технологий Владислав Виноградов и Ярослав Литовка, а также ученик 11 класса школы № 47 Игорь Костенко. По итогам испытаний региональная команда оказалась в числе лидеров вместе с представителями крупнейших образовательных центров страны.
«Сборная Хабаровского края по географии вошла в число лучших команд страны. Наши ребята продемонстрировали выдающиеся результаты», — отметили в министерстве образования и науки края.
Задания олимпиады в этом году оказались непростыми — особый акцент сделали на практических навыках. Участникам нужно было не просто отвечать на вопросы, а анализировать реальные природные процессы, рассчитывать параметры объектов и применять знания в полевых условиях. Именно такие испытания позволяют выявить не только теоретическую подготовку, но и умение мыслить как исследователь.
Успехи хабаровских школьников на этом не заканчиваются. Ранее призёром всероссийской олимпиады по праву стал ученик из Комсомольска-на-Амуре, а в общей сложности в копилке региона уже 19 наград по разным предметам — от языков до точных наук. В крае победителей и призёров традиционно поощряют премиями имени генерал-губернатора Николая Гродекова, что дополнительно поддерживает интерес школьников к знаниям и участию в интеллектуальных соревнованиях.