Из Королевства Таиланд в Красноярск привезли почти 16 тысяч аквариумных рыбок

Специалистами регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск проведен ветеринарный контроль очередной партии декоративных аквариумных рыбок, привезенных из Королевства Таиланд. Как сообщили в пресс-службе ведомства, груз поступил для индивидуального предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных аквариумных рыб в краевом центре. Сейчас 15,9 тысячи рыбок поместили в карантин. По данным Россельхознадзора, с начала текущего года в столицу региона привезли две партии аквариумных рыбок из Таиланда, всего 26,6 тысячи штук.