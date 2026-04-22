«Тампа» вырвала победу — Кучеров прервал засуху, серия ожила

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2 в овертайме и сравняла счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ — 1−1. Победную шайбу на 73-й минуте забросил защитник Янис Мозер.
Матч прошел в жесткой борьбе. Команды набрали 50 штрафных минут, на льду произошла массовая потасовка с участием десяти игроков. Отдельным эпизодом стал кулачный бой между Брэндоном Хагелем и Юраем Слафковски.
Счет был открыт уже в первом периоде. Хагель отличился после отскока, однако «Монреаль» быстро ответил: Лэйн Хатсон реализовал большинство после передач Ника Судзуки и Коула Кофилда.
Во втором периоде гости вышли вперед. Джош Андерсон завершил атаку на пятаке и сделал счет 2:1.
Развязка наступила в третьем периоде. На 53-й минуте Никита Кучеров прервал безголевую серию в плей-офф, забросив первую шайбу с апреля 2023 года. После отскока он объехал ворота и сравнял счет.
В овертайме «Тампа» владела инициативой. Команда нанесла девять бросков в створ, тогда как соперник не смог создать угроз. Решающий момент произошел после выигранного вбрасывания: Мозер точным броском принес победу хозяевам.
Вратарь Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков и был признан второй звездой встречи.
Третий матч серии пройдет 25 апреля в Монреале.
