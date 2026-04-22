Завтра в Красноярске будут звучать сирены

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 23 апреля, в Красноярске проверят систему оповещения населения.
23 апреля с 10:40 до 10:42 через громкоговорители будут передавать речевые сообщения, рассказали в мэрии. Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и никаких действий не предпринимать.
