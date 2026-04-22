Александр Скрябин посетил церемонию награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Второй день глава города Александр Скрябин работает на III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».
В рамках Форума по традиции подводят итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение». Эту награду вручают инициативным и неравнодушным людям. Тем, кто своим трудом ежедневно делает мир вокруг себя лучше, начиная со своей малой родины — не важно, села или города.
— Донскую столицу в этом году в рамках «Служения» представили 13 кандидатов. Двое из них — наш Ростовский зоопарк и Муниципальный центр управления — прошли в финал, — отметил глава города. — И я благодарю руководителей и команды за насыщенную работу и желание рассказать о своих результатах всей стране. Мы гордимся вами!
Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал: «работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, важнейшая для государства, для нашего общества миссия. Это действительно служение».
— Мы делаем всё возможное, чтобы делать наш город комфортнее, красивее, привлекательнее, — подчеркнул глава города. Поздравляю всех победителей с достижениями и желаю всем дальнейших успехов на благо нашей России!
