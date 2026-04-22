В Комсомольске-на-Амуре осудили мужчину за перевод денег ВСУ

Свои действия он объяснял несогласием с политическим курсом страны.

В Комсомольске-на-Амуре 44-летнего местного жителя признали виновным в государственной измене за перевод средств на нужды ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю.

Приговор вынес Хабаровский краевой суд, позже его проверили в апелляции. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

По данным силовиков, мужчина находился на территории края и перевёл деньги на счёт организации, которая закупала вооружение, технику и медицинское снаряжение для украинских нацистов. Свои действия он объяснял несогласием с политическим курсом страны.

Суд назначил ему 14 лет лишения свободы — отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Дело расследовали следователи регионального управления ФСБ.

В ведомстве напомнили, что подобные действия квалифицируются как государственная измена и влекут серьёзную уголовную ответственность.