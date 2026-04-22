У красноярского застройщика снова попытаются отсудить полмиллиарда за земли комбайнового завода

С группы компаний «Новоостровский» (аффилирована с красноярской строительной фирмой «Сибиряк», принадлежащей бизнесмену Владимиру Егорову) снова попытаются взыскать 579 миллионов рублей за незаконно занятую землю бывшего Красноярского завода комбайнов.
В прокуратуре напомнили, что федеральную землю площадью 658 тысяч квадратных метров передали в частные руки в 2013 году. На этом месте начали строить жилой комплекс «Новоостровский». Вскоре выяснилось, что в проекте не заложили ни детских садов, ни школ. По нормативам район был рассчитан на 30 тысяч жителей, а значит там требуется минимум пять детских садов на 300 мест каждый и три школы на 1,1 тысячи мест.
Прокуратура провела проверку и установила, что участки выбыли из государственной собственности без законных оснований, а проект застройки постоянно меняли в сторону сокращения социальных объектов.
Ведомство обратилось в Арбитражный суд края с иском о взыскании рыночной стоимости земли — 579 млн рублей. Суд первой инстанции поддержал прокуратуру. Однако вышестоящий суд отменил это решение, сославшись на истечение срока исковой давности.
Накануне прокуратура обжаловала решение в кассации. Ведомство настаивает, что срок исковой давности нужно считать не с момента приватизации, а с того дня, когда стало известно о нарушении прав будущих жителей, оставшихся без социальной инфраструктуры. Кроме того, ответчик скрывал реальные планы застройки.
Кассационный суд согласился с доводами прокуратуры и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию. Теперь у прокуратуры появился второй шанс добиться взыскания.
Строительство жилых домов при этом не останавливалось. Прокуратура изначально не требовала сноса или заморозки объектов — из-за действующих договоров долевого участия. Права дольщиков защищены механизмом эскроу-счетов, их деньги в сохранности.