Как получать деньги даже после потери работы в Казахстане

В Казахстане граждане, которые остались без работы, могут рассчитывать на получение соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Положена она всем, кто трудился официально, а причина увольнения не играет никакой роли.
Как напомнили в ГФСС, оформить соцвыплату можно онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве безработного. После этого появляется право на оформление «пособия по безработице», которое будет выплачиваться в течение 1−6 месяцев — все зависит от того, как долго уплачивались социальные отчисления на работе.
Отметим, что за 3 месяца 2026 года соцвыплату по потере работы получили 185 тыс. человек. В среднем казахстанцам назначали 76 429 тенге, а общая сумма выплат достигла 37,5 млрд тенге.
Как оформить соцвыплату по случаю потери работы:
- авторизоваться на портале электронного правительства;
- выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу» в разделе «Трудоустройство и занятость»;
- заказать услугу, заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
- карьерный центр предложит вакансии, а если не получится найти работу, то присвоит заявителю статус «безработный» и отправит SMS-сообщение с предложением оформить выплату из ГФСС.
При этом выплату по потере работы могут назначить повторно, правда, ее размер станет намного меньше.
На какую еще поддержку могут рассчитывать казахстанцы.
Поддержка от ГФСС положена не только безработным казахстанцам. Фонд осуществляет и другие выплаты:
- по утрате трудоспособности;
- по потере кормильца;
- по потере дохода в связи с беременностью и родами;
- по потере дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.
Так, за три месяца 2026 года соцвыплату по случаю утраты трудоспособности получили более 90 тыс. казахстанцев. В среднем им назначали 75 051 тенге. Общая сумма выплат достигла 15 млрд тенге.
Соцвыплату по потере кормильца получили 64,6 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 11,4 млрд тенге. В среднем назначали 75 599 тенге.
Единовременную выплату по потере дохода в связи с беременностью и родами получили 43,6 тыс. будущих мам на общую сумму 42,9 млрд тенге. В среднем каждой назначали по 1 154 727 тенге.
Соцвыплату по потере дохода в связи с уходом за ребенком за три месяца 2026 года получили порядка 400 тыс. человек на сумму 94,7 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты составил 78 171 тенге.