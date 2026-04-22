Жители Красноярского края могут выбрать объекты благоустройства на 2027 год

В Красноярском крае стартовало ежегодное всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства. Оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Губернатор Михаил Котюков напомнил, что за восемь лет действия программы в регионе благоустроили более 270 общественных пространств — парков, скверов, набережных, выбранных самими жителями. В текущем сезоне по нацпроекту при поддержке «Единой России» преобразится ещё 33 территории.
Голосование доступно в населённых пунктах с численностью свыше 10 тысяч человек: Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, Минусинске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, Лесосибирске, Назарово, Шарыпово, а также в посёлках Шушенское, Емельяново, Курагино, Берёзовка и других.
Всего жителям предложено 83 объекта. Те, кто наберёт больше всего голосов, благоустроят в 2027 году. Участвовать могут граждане старше 14 лет.
Голосование продлится до 12 июня. Сделать выбор можно на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
