Жители Красноярского края могут выбрать объекты благоустройства на 2027 год

За восемь лет действия программы в регионе благоустроили более 270 общественных пространств.

В Красноярском крае стартовало ежегодное всероссийское онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства. Оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Михаил Котюков напомнил, что за восемь лет действия программы в регионе благоустроили более 270 общественных пространств — парков, скверов, набережных, выбранных самими жителями. В текущем сезоне по нацпроекту при поддержке «Единой России» преобразится ещё 33 территории.

Голосование доступно в населённых пунктах с численностью свыше 10 тысяч человек: Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, Минусинске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, Лесосибирске, Назарово, Шарыпово, а также в посёлках Шушенское, Емельяново, Курагино, Берёзовка и других.

Всего жителям предложено 83 объекта. Те, кто наберёт больше всего голосов, благоустроят в 2027 году. Участвовать могут граждане старше 14 лет.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать выбор можно на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Ранее мы сообщали, что детская музыкальная школа № 12 в Красноярске получит имя Петра Словцова.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше